Очередная «Газель» снесла себе кузов под Сортировочным мостом

"Газель" сломалась под Сортировочным мостом. Фото: vk.com/spb_today

И недели в последнее время не проходит. чтобы под низкими петербургскими мостами не застрял грузовик. В выходные свою 20-ю за год жертву (195-я в общем зачете) поймал знаменитый Мост глупости, а в понедельник отличился его собрат на Южном шоссе.

- Сложилась ГАЗель под Сортировочным мостом, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На сделанными ими фото видно, что у тентованного грузовичка снесло не только верхнюю часть кузова, но и сломало раму, от чего машина согнулась почти пополам.

При этом высота «газели» явно больше, чем 2.6 метра, обозначенные на знаке перед въездом под мост. На что рассчитывал водитель, непонятно. Но маневр ему явно не удался.

- Видимо шофер голову пригнул, но не прошел, - шутят пользователи соцсетей в комментариях.

Теперь виновнику ДТП придется за свой счет восстанавливать машину. Обычная страховка такие повреждения точно не покроет.