Следственный комитет показал видео из подвала в Гатчине, где нашли мумию с отрезанными ногами

В этом подвале и нашли тело в полиэтиленовых пакетах. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Следственное управление СК России по Ленинградской области показало кадры оперативной съемки из дома в Гатчине, где в воскресенье нашли расчлененный мумифицированный труп. Тело было завернуто в пленку, а отрезанные ноги лежали в пакетах отдельно.

- 20 декабря в 16:59 в дежурную часть поступил звонок о том, что в подвале дома 13 по улице Киргетова обнаружены череп и кости человека, - сообщал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Выехавшие на место оперативники нашли сильно истлевшие останки неизвестного человека, личность которого установить было невозможно.

По оценкам экспертов, смерть погибшего наступила не менее года назад. Возможной причиной называется травма головы - в черепе зияла дыра. Кто принес останки в подвал жилой пятиэтажки и когда это случилось, выяснится в ход следствия.

Дело заведено оп статье «Убийство».