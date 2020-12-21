Долгожданный детский сад откроется в Кудрово

В Новом Оккервиле готов открыться детский сад. Фото: администрация ЛО

Новый и очень долгожданный детский сад откроется в ближайшем будущем в Кудрово. А точнее в микрорайоне Новый Оккервиль, где ситуация с очередями в детсады была просто аховая. Теперь она станет полегче, ведь ввод садика в строй уже одобрен надзорными ведомствами.

- Плюс один новый садик в Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль. Госстройнадзор Ленобласти провел итоговую проверку и выдал заключение о соответствии, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Точная дата открытия садика пока не называется, но учитывая одобрение Госстройнадзора, произойти это должно скоро.

Отметим, что в начале декабря в массиве Федоровское Тосненского района Ленобласти прошла итоговая проверка еще одного недавно построенного садика. Современное дошкольное учреждение на 80 мест полностью готово к приему воспитанников.