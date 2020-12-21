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Петербуржцам продолжат выдавать бесплатные лекарства от коронавируса после Нового года

Петербуржцам продолжат выдавать бесплатные лекарства от коронавируса после Нового года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный выделил 321 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса.

Смольный выделил 321 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцам, которые болеют коронавирусом в легкой форме и лечатся амбулаторно, продолжат выдавать бесплатные препараты от коронавируса после Нового года. По словам губернатора, федеральные средства, выделенные для этих целей ранее, уже кончились. А число зараженных горожан, находящихся дома, между тем не снижается.

- Власти добавили 321 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Это больше, чем город получил на те же цели из федерального бюджета. Очень важно, чтобы врачи продолжали выдавать пациентам бесплатные препараты и после Нового года, - подчеркнул градоначальник в ходе эфире на «Радио России».

Тем временем Смольный нашел деньги и на продление аренды дополнительных машин для перевозки участковых врачей. Более того, для поликлиник закупят еще 35 автомобилей.

Добавим, что власти рассказали о способах записи на прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге.

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