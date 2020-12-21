Робот начал работать на Ленинградской атомной станции

Робот будет ремонтировать стенки бассейнов на ЛАЭС. Фото: "Росэнергоатом"

Новый уникальный робот начал «вкалывать» на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Умное устройство предназначено для ремонта протечек в стенках охладительного бассейна энергоустановки станции.

- Робот умеет проводить диагностику и ремонт облицовки стен и дна бассейнов на энергоблоках ВВЭР-1200, и даже сам выполняет сварку, - сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Техника сконструирована специально для обслуживания атомных станций нового типа. Самое главное новшество: для работы не нужно сливать из бассейна воду или выгружать топливо, как это происходит сейчас. То есть экономится не только время, но и энергия, вырабатываемая установкой.

Робот уже прошел тестирование и показал себя с лучшей стороны. Его поворотные манипуляторы могут справиться с работой даже в самом дальнем углу. Теперь новый помощник готов заступить на постоянную вахту в так называемых бассейнах выдержки энергоблоков № 5 и № 6 Ленинградской АЭС.