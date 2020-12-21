Ужесточение ограничений по коронавирусу в Ленинградской области с 21 декабря 2020 года: Строгие правила для зимних смен в детских лагерях

"Комсомолка" узнала про ужесточение ограничений по коронавирусу в Ленинградской области с 21 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередное ужесточение по коронавирусу ввели в Ленинградской области с 21 декабря 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Во-первых, власти с Роспотребнадзором отправили Киришский и Сланцевский районы в «красную» зону. Теперь они «соседствуют» там с Всеволожском, Выборгом, Гатчиной, Тосно, Тихвином. В «желтой» зоне сейчас Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский районы и Сосновый Бор. Остальные – «зеленые» и практически освобождены от запретов по COVID-19.

Во-вторых, в 47-м регионе все-таки будут зимние смены в детских лагерях, но с условием, что группы заполняться только наполовину. Заезд в лагерь должен быть одновременным до 30 декабря, а следующей смене разрешат заселиться лишь через 2 дня после предыдущей.

- Дети должны иметь справку об отсутствии медицинских противопоказаний. А сотрудникам нужно будет предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее 3 дней до начала смены, - добавляют в пресс-службе правительства Ленобласти.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: