Массовое ДТП грузовиков на мосту перекрыло трассу «Кола» в Ленобласти

Три грузовика перекрыли трассу "Кола" в Ленобласти, столкнувшись друг с другом. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Жесткое ДТП трех грузовиков произошло на трассе Р-21 «Кола» в районе города Лодейное Поле, что находится в Ленинградской области. Фуры Iveco, Mercedes и «КамАЗ» столкнулись друг с другом на 234 километре федеральной дороги на мосту через реку Свирь. Возможные причины происшествия пока не сообщаются. Сейчас дорожники заняты тем, чтобы убрать искореженные авто с помощью специальной техники.

- Авария перекрыла полностью движение на федеральной дороге с 18:00 21 декабря 2020 года. Есть информация об одном пострадавшем. На участке дороги образовался незначительный затор в оба направления, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что в деталях ДТП уже разбираются инспекторы ГИБДД. Дорожники заверяют, что к ним нет никаких претензий от полиции или водителей по факту произошедшего и состоянию проезжей части.