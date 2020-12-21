Монополию Смольного на похороны тел петербуржцев с коронавирусом признали незаконной

Суд признал незаконной госмонополию на перевозку и захоронение тел умерших с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Частная компания ООО «Похоронная служба» смогла добиться отмены государственной монополии на перевозку и захоронение умерших петербуржцев, у которых обнаружили коронавирус. Ранее этими делами занималось исключительно СПб ГУП «Ритуальные услуги». Другие участники похоронного рынка почувствовали несправедливость и начали жаловаться на отсутствие конкуренции.

- Суд требования истца удовлетворил в части признания недействующим п.2.6 Распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга №220-р от 15.04.2020, в остальной части отказал. В качестве заинтересованных лиц привлекли СПб ГУП «Ритуальные услуги» и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что в начале декабря 2020 года Комздрав объяснил аномальную статистику смертности в Северной столице.