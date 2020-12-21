Информацию о застройке Петербурга будут обязаны публиковать в сети

При принятии поправки петербуржцам станет проще следить за строительством в городе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сделать градостроительство прозрачнее для обычного петербуржца задумали в Законодательном собрании. Для этого депутаты разработали поправку в градостроительное законодательство региона.

– Были примеры, как жители микрорайонов последними узнавали о намечающемся у них строительстве: когда стояли высокие заборы, вколачивались сваи и ревели бульдозеры. Зачастую сооружение таких объектов несло явную угрозу историческому облику центра и здоровью людей, – отмечает глава петербургского парламента Вячеслав Макаров. – Мы направляли десятки запросов в органы исполнительной власти всякий раз, как происходили такие возмутительные случаи несвоевременного информирования горожан. По моему поручению и был разработан данный законопроект.

Цель проекта закона – повысить открытость всего градостроительного процесса. В случае его принятия к ГПЗУ (градостроительному плану земельного участка), выданному в электронном формате, будут обязаны прикладывать материалы проведенных инженерных изысканий. Четко пропишут в законе и требования по опубликованию в Интернете информации о регистрации строительных планов.

В результате КГА (Комитет по градостроительству и архитектуре) в обязательном порядке станет обнародовать базовую информацию о застраиваемых участках – и горожанам будет проще следить за строительством в Петербурге.