Петербургский торговый дом заявил в полицию из-за фейковых исков на 500 млрд рублей

Петербургский торговый дом нашел фейковые иски в суд в отношении себя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Торговый дом «Вимос», которому принадлежит 4 десятка строительных магазинов в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Пскове и Великом Новгороде, обнаружил в Картотеке Арбитражного суда несколько исков в отношении своих юридически компаний, поданных этими же организациями якобы на самих себя. В руководстве данному диссонансу не порадовались и пошли в полицию.

- Есть несколько версий появления данного объявления: попытка рейдерского захвата, сбой программного обеспечения сайта или умышленные противоправные действия с целью создания негативных последствий для компаний, - сообщает руководство компаний на официальном сайте.

Добавим, что общая фейковых сумма исков составляет почти 500 миллиардов рублей. Помимо заявления в полицию торговый дом обратился в адрес председателя Арбитражного суда и правительства Ленобласти.