Беглов оценил число коек для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге

Беглов заявил о достаточном количестве коек для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что в городе хватает коек для больных коронавирусом. По словам градоначальника, каждые сутки свободных мест в стационарах остается в районе 3,5-4 процентов. Как подчеркивает губернатор, еще ни разу не было случая, когда медикам скорой помощи было бы просто некуда госпитализировать пациента.

- До Нового года коек для больных COVID-19 у нас хватает. При этом планы по вводу новых мест мы не меняем. Например, до начала праздников пациентов с коронавирусом начнут принимать временный госпиталь в «Ленэкспо», центр Алмазова, Первый медуниверситет, новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн и больницы № 33 в Колпино, - цитируют Беглова в Смольном по итогам телеэфира на «России-24».

Добавим, что тем заболевшим петербуржцам, которые лечатся от коронавируса на дому по предписанию врача, продолжат выдавать бесплатные препараты и после Нового года.