Санкт-Петербург попросил еще 300 тысяч доз вакцины от коронавируса

Беглов попросил еще 300 тысяч доз вакцины от коронавируса для Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов публично попросил помощи у федерального центра для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге. Первым-наперво, градоначальник хочет, чтобы в город доставили еще 300 тысяч доз вакцины от COVID-19. Следом от центра было бы неплохо получить 200 миллионов рублей для закупки бесплатных препаратов от инфекции, предназначенных тем, кто лечится на дому. Напомним, после Нового года выдача лекарств продолжится, на это уйдут больше 300 млн рублей из городского бюджета, которых, как оказалось, все равно недостаточно.

- Также я направил обращение в адрес правительства России о дополнительном перепрофилировании 900 коек в федеральных стационарах для оказания помощи петербуржцам с коронавирусом, - передают в Смольном слова Беглова, сказанные в эфире «России-24».

Кроме этого губернатор просит отодвинуть сроки зимней сессии у старшекурсников из медуниверситетов, чтобы была возможность привлечь их в поликлиники для помощи врачам.