Мертвого мужчину с пакетом на голове и связанными ногами нашли в Ленобласти

Жителя Ленобласти нашли мертвым со связанными ногами и с пакетом на голове. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мертвого 45-летнего мужчину со связанными ногами с пакетом на голове нашли на улице Железнодорожной в Приозерске, что находится в Ленинградской области. Очевидец наткнулся на тело в хозяйственной постройке и тут же позвонил в полицию. На месте приехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников МВД, а также криминалистов и следователей СК. Предполагаемого убийцу уже установили.

- Установлены явные насильственные признаки смерти. По подозрению в убийстве задержали 52-летнего мужчину. В настоящее время следователь допрашивает его. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, а в суде изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что если вину задержанного мужчины докажут, то ему грозит от 6 до 15 лет колонии с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.