СК задержал предполагаемого «рабовладельца» безногого инвалида из Нового Девяткино

Следком отчитался о задержании предполагаемого организатора удержания в рабстве безногого инвалида в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в удержании в рабстве 42-летнего безногого инвалида, которого спасли из заточения в деревне Новое Девяткино в Ленобласти. Напомним, бывшего десантника споили, затем похитили и с помощью кулаков заставляли на протяжении четырех месяцев просить милостыню у жителей 47-го региона и Санкт-Петербурга. К счастью, пленный сумел попросить помощи, после чего его спасли оперативники. Подозрения пали на цыган, возбудили уголовное дело.

- 25-летний мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Также следствие подготовило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что виновным грозит от трех до пяти лет лишения свободы.