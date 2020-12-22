142 младенцев, рожденных суррогатными матерями в Санкт-Петербурге, воссоединили с биологическими родителями

К своим родителям вернулись 142 малыша, рожденных от суррогатных матерей в Санкт-Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила, что уже 142 малыша, рожденных в городе от суррогатных матерей, вернулись на родину к биологическим родителям. Однако в городе остаются еще около 50 детей, ожидающих воссоединения с родными. 26 из них находятся в Доме ребенка, а остальные у агентств с нянями.

- С 21 декабря воссоединиться семьям будет куда проще, поскольку биологическим родителям детей, рожденных суррогатными матерями, разрешили въезд на территорию России, - рассказывают в пресс-службе детского омбудсмена Санкт-Петербурга.

Напомним, что Анна Митянина взялась за учет младенцев от суррогатных матерей после двух смертей малышей, произошедших в Северной столице. В первом случае «теневое» агентство скрывало ребенка от государства, а во втором – не справилась няня.

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