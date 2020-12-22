Мощный сброс пара произошел в промзоне Парнас в Санкт-Петербурге

Паропровод прорвало в промзоне Парнас в Петербурге

В ночь на вторник, 22 декабря 2020 года, как рассказали в социальной сети местные жители, в промзоне прорвало трубу, из которой под большим напором начал выходить пар. Огромные клубы белых "облаков" застелили всю Домостроительную улицу.

- Меняют трубы, поставили временные по всему пролету Домостроителей, так она под землей, - рассказал местный житель в сети.

Ранее в ГУП "ТЭК" сообщали, что с 11 декабря и до конца августа 2021 года в промзоне будет проходить реконструкция изношенных теплосетей. Рабочие демонтируют отслуживший свой срок паропровод и параллельно монтируют временную и постоянную теплотрассы.

В компании пояснили, выход пара - не авария, а запланированная работа, которая необходима для подготовки объекта к ремонту. Проводится она с соблюдением всех правил безопасности.

- В данный момент специалисты продолжают демонтаж отслужившего свой срок паропровода и параллельно монтируют временную и постоянную теплотрассы. Поэтапно проводятся переключения с временных трубопроводов на постоянные, - добавили в ГУП "ТЭК".