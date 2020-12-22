Дождь и мокрый снег ждут Санкт-Петербург 22 декабря

Тепло и мокрый снег ожидают Петербург 22 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на вторник, 22 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге снова впал снег, покрыв город тонким белым "одеялом". Однако превратиться в снеговиков или снежки он не успеет, так как погода в Северной столице опять ожидается теплая, даже теплее нормы для этого времени года.

- Синоптическая ситуация будет определяться северной периферией далекого антициклона. Но на погоду в Северной столице эти изменения барического поля повлияют мало, она останется облачной, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а температурный фон окажется на 5-6 градусов теплее нормы, - рассказал в своем Facebook ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

Так, в течение дня в Петербурге воздух прогреется до 1-3 градусов тепла, по Ленинградской области ожидается разброс от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

Морозы в ближайшее время не заглянут в Петербург. По прогнозу синоптиков до 24 декабря в городе ожидается мокрый снег и до плюс 1 градуса.