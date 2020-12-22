Продуктовый магазин сгорел в ночь на 22 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга

Продуктовый магазин сгорел на проспекте Королева в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на вторник, 22 декабря 2020 года, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В первом часу после полуночи местные жители заметили огонь в небольшом магазинчике на перекрестке проспекта Королева и улицы Сизова, после чего вызвали спасательную службу. Пожарные приехали в течение пяти минут.

- Сообщение о пожару поступило в 00:21 часов. Прибыв на место, спасатели увидели, что горит одноэтажная железобетонная постройка размером 15 на 15 метров. В торговом павильоне происходило горение обрешетки кровли на площади 1 квадратный метр, - сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу.

Опасность распространения огня представляли елки, точка продаж которых находилась как раз напротив места пожара. Однако спасатели с этим успешно справились.

Спустя 10 минут после сообщения, пожар был потушен. Никто не пострадал.