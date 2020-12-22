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Происшествия

Строительные леса рухнули на тротуар и проезжую часть в Санкт-Петербурге

Металлическая конструкция упала у дома на улице Бабушкина
Лилия КОЗЛОВА
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В Невском районе с дома обрушились строительные леса

В Невском районе с дома обрушились строительные леса

Фото: СОЦСЕТИ

С дома на левом берегу Невского района Санкт-Петербурга рухнули строительные леса. В ночь на вторник, 22 декабря 2020 года, местный житель заметил, что металлическая конструкция упала прямо на тротуар и перегородила проезжую часть.

- У дома 7 по улице Бабушкина упали синие металлические леса. В направлении от улицы Ольминского к проспекту Елизарова полностью перегорожен тротуар и правая полоса проезжей части, - рассказал очевидец в социальной сети.

Металлическая конструкция, высотой под три-четыре метра,от падения сложилась пополам. Сообщений о пострадавших в результате обрушения лесов не поступало.

Свидетель рассказывает, что опубликовал пост-предупреждение для петербуржцев, уже после звонка в экстренные службы, чтобы те убрали "заграждение". Что стало причиной обрушения лесов - не известно.

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