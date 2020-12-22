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31,5 тысячи человек обследовали на коронавирус за последние сутки

Данные на утро 22 декабря публикует городской Оперативный штаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Еще 31.5 тысячи человек обследовали на "ковид" в Петербурге.

Еще 31.5 тысячи человек обследовали на "ковид" в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 31,5 тысячи тестов на коронавирус сделали в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки. Такие данные на утро вторника, 22 декабря приводит городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31 435 человек. Под медицинским наблюдением находится 2038 человек. Из них девять - в обсерваторе, 941 - контактные, 1088 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

За прошедшие 24 часа операторами единой городской справочной службы по номеру 122 принято 5070 звонков, по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербургскими волонтерами выполнено 3063 заявки на оказание помощи. Чтобы ее получить, горожанам надо оставить заявку по номеру: 8-800-200-34-11.

Всего с начала октября уже 53 751 человек из числа пожилых и одиноких горожан, а также малообеспеченных многодетных семей получил гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.