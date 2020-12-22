Полиция разыскивает поджигателей парикмахерской в Мурино, скрывшихся на квадроцикле

Поджигателей на квадроцикле разыскивают в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области разыскивают поджигателей автомобиля и парикмахерской. Первый инцидент произошел в городе Мурино Всеволожского района в ночь на 20 декабря. Неизвестные решили навредить салону красоты, расположенном в доме 7 на проспекте Авиаторов Балтики.

- В 2:22 часов два человека разбили окно парикмахерской, забросили в помещение бутылку с жидкостью, после чего произошло возгорание. Сами поджигатели сели на квадроцикл и быстро уехали с места пожара, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день умышленный поджог произошел в Кингисеппе. В полицию поступило сообщение о том, что у дома 24 по Октябрьской улице горит автомобиль "Хендай". Правоохранители установили, что какой-то человек разбил кирпичом стекло машины и поджег ее.

Благо, ни в одном пожаре никто не пострадал. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Поджигателей разыскивают.