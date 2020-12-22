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Происшествия

На потушивших Вечный огонь на Марсовом поле завели дело за надругательство над могилами умерших

Молодых людей, забросавших пламя снежками, ищет полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Вечный огонь забросали снежками двое хулиганов.

Вечный огонь забросали снежками двое хулиганов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский полицейский Главк завел дело в отношении двух неизвестных пока вандалов, забросавших снежками пламя мемориала Вечный огонь на Марсовом поле. Все произошло в ночь на 17 декабря и пока найти хулиганов не удалось.

- В 00:02 в дежурную часть МВД через экстренную службу 112 от поступил звонок о том, что на мемориале «Борцам Революции» (Марсово поле) не горит Вечный огонь. Выездом на место происшествия и просмотром камер видеонаблюдения установлено, что 16 декабря в 23:44 двое неизвестных снегом затушили газовую горелку, установленную на мемориале, - сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место моментально прибыла ремонтная бригада «Петербурггаза» и уже через 12 минут пламя вновь зажглось.

Самих вандалов, несмотря на наличие видеозаписи, установить пока не удалось. По статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» им грозит штраф до сорока тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.

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