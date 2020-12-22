Еще 3,7 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом на 22 декабря

Еще у 3,7 тысяч петербуржцев обнаружили коронавирус за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже почти месяц в Санкт-Петербурге ежедневный прирост зараженных находится на одном уровне. В среднем, каждый день в городе выявляют по 3,6-3,8 тысяч новых заболевших. По данным оперативного штаба на утро вторника, 22 декабря 2020 года, в Северной столице инфекция обнаружена уже у 3760 местных жителей.

- С учетом последних заболевших, с начала пандемии в Петербурге коронавирус выявлен у 208 325 человек. Из них полностью выздоровели 120 901 пациентов, скончались 6999 человек, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Роспотребнадзор отмечает, что такой уровень заражения - высокий. Поэтому петербуржцам советуют не выезжать никуда на новогодние праздники, а туристов просят не приезжать в Северную столицу.

Также в ближайшее время в городе развернут еще около 2 тысяч коек для больных коронавирусом. Новые места должны появиться до Нового года.