Фура на пять часов перекрыла движение по Октябрьской набережной в Ленинградской области

Дорожники убрали фуру, перегородившую дорогу во Всеволожск на 5 часов / Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Дорожным службам Ленинградской области пришлось растаскивать фуру-"гармошку", которая перегородила движение по Октябрьской набережной Всеволожского района. Во вторник, 22 декабря 2020 года, большой грузовик с прицепом сильно занесло на дороге, из-за чего проезд в сторону Всеволожска был закрыт на пять часов.

- Причиной эффектного ДТП стало желание фуры внезапно выполнить разворот. Машина с левого ряда приняла вправо и совершила столкновение с грузовиком, двигавшимся в правом ряду. В итоге центробежной силой большегруз развернуло поперек дороги, - рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

Благо, в результате аварии никто не пострадал.

После того, как инспекторы ГИБДД оформили ДТП, работники "Пригородного ДРСУ №1" приступили к работе. С помощью спецтехники они растащили грузовик и освободили проезд. Работы проходили поздней ночью, пробок авария не создала.