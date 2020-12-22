Кинокритики США назвали "Дылду" лучшим фильмом 2020 года на иностранном языке

Российский фильм "Дылда" стал лучшей картиной на иностранном языке по версии кинокритиков США Фото: принтскрин видео.

Российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова вновь получил похвалу за границей. Во вторник, 22 декабря 2020 года, ассоциация кинокритиков США опубликовала свой список лучших картин за 2020 год. Фильм "Дылда" удостоили звания лучшего фильма на иностранном языке.

- Премию за лучший фильм на иностранном языке в 2020 году критики отдали фильму "Дылда". Лучшей же картиной по мнению знатоков кино стал британский сериал режиссера Стива Маккуина "Маленький топор", - говорится на официальном сайте ассоциации.

В 2019-м году в прокат вышел его второй фильм "Дылда", получив овации многих критиков. Картина попала в шорт-лист претендентов на "Оскар", завоевала два приза на Каннском фестивале, главный приз в Женеве, а также множество других. Картину также недавно отметил и бывший президент США Барак Обама, включив "Дылду" в список своих любимых фильмов, увиденных в 2020 году.