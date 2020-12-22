Почти 400 детей пропали в Санкт-Петербурге за 2020 год

Поисковики Петербурга с начала 2020 года искали 388 пропавших детей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К сожалению, пропажа детей, явление не редкое. С января по ноябрь 2020 года поисковики волонтерского отряда "Лиза Алерт" приняли участие 388 поисковых операциях, разыскивая несовершеннолетних. Об этом активисты рассказали "Невским новостям".

- Не все поиски заканчиваются удачно. Из 176 детей в возрасте до 12 лет за год найдены живыми 164 ребенка. К сожалению, трое погибли, - рассказали в "Лиза Алерт". - В восьми случаях заявители отказались от поисков и одного ребенка за весь год так и не удалось найти.

Пропавших подростков по статистике за год оказалось больше. С января по ноябрь волонтеры искали 212 ребят. Живыми были найдены 197, восемь ребят нашли мертвыми, а двое так и остались пропавшими без вести.

Поисковики отмечают, что чаще всего в пропаже детей до 12 лет виноваты родители. В подростковом возрасте же несовершеннолетние чаще уходят из дома самостоятельно.