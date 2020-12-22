Женщина упала в Неву на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге

Женщину спасли из Невы у Октябрьской набережной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские спасатели выловили из воды женщину которая упала в Неву на Октябрьской набережной. ЧП произошло около полудня, днем 22 декабря. Вода в реке в этот момент была ледяная.

- В 12.12 поступил сигнал о происшествии по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 44. Падение человека в воду, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Примчавшиеся на место происшествия подразделения спасателей вытащили из воды женщину, на вид примерно 40 лет. Она оказалась еще жива, и сотрудники МЧС оказали ей первую помощь до приезда медиков. Скорая пока в пути.

Отметим, что температура воздуха и воды на данный момент близка к нулю. В таких условиях человек гибнет от переохлаждения в считанные минуты.

Причины и обстоятельства произошедшего установят уже правоохранительные органы.