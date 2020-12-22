Дополнительные поезда пустят из Санкт-Петербурга в Великие Луки на новогодние праздники

До Великих Лук и обратно пустят дополнительные составы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несколько дополнительных поездов свяжут Санкт-Петербург и Великие Луки на новогодние праздники. Непосредственно перед торжествами в сторону Псковской области отправятся два состава для едущих домой псковичей, а в конце праздников назад уйдет один поезд.

- Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Великими Луками 30 и 31 декабря 2020 года, а также 9 января 2021 года. Дополнительные поезда будут курсировать по удобному расписанию движения в дневное время, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд № 293/294 уйдет с Витебского вокзала 30 декабря 2020 года в 09:50 и прибудет в Великие Луки в 17:46 того же дня.

31 декабря поезд № 295/296 отправится с Московского вокзала в 10:13, с прибытием в Великие Луки в 20:25.

В обратную сторону дополнительный состав назначен 9 января 2021 года на 09:49. Он прибудет в Санкт-Петербург в 18:07.

В поезд включены шесть плацкартных вагонов, три вагона с местами для сидения и три купейных вагона. Остановки запланированы на станциях Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Судома, Плотовец, Чихачево, Ашево, Лозовицы, Сущево, Загоскино, Локня, Стримовичи, Самолуково, Новосокольники.