Петербургская полиция задержала жестокого грабителя на "Мерседесе"

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали подозреваемого в ограблении женщины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские поймали мужчину, подозреваемого в ограблении женщины. В понедельник, 21 декабря 2020 года, в отделение Красносельского района обратилась 28-летняя местная жительница, которая рассказала, что на нее напали на улице, избили и отобрали все ценные вещи. Примечательно, что грабители скрылись на "Мерседесе".

- Со слов пострадавшей, у дома 7 по улице Пионерстроя на нее напали двое мужчин. Они избили женщину руками и ногами, отняли дорогостоящие наушники, банковскую карту и 200 рублей наличными, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день по "горячим следам" полицейские вышли на одного из подозреваемых грабителей. У дома 4 по улице 2-я Комсомольская правоохранители задержали 30-летнего безработного. Его сообщника все еще разыскивают.

По факту возбуждено уголовное дело.