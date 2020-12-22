Смольный создаст оперативный штаб для контроля ситуации на новогодних праздниках

На Новый год в Петербурге будет работать специальный оперштаб. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил создать специальный оперативный штаб, который будет контролировать ситуацию в городе во время новогодних праздников. Об этом было объявлено на заседании правительства, прошедшем 22 декабря.

- У нас впереди новогодние праздники, и мы должны позаботиться о горожанах, -отметил губернатор Северной столицы.

Сам штаб будет создан при Межведомственном городском координационном совете, который отслеживает ситуацию с распространением коронавируса в Петербурге.

Задачами оперштаба названо обеспечение взаимодействие колл-центров, лабораторий, городских и федеральных медицинских учреждений, а также других подразделений при оказании медицинской помощи.

Ответственным за создание и работу штаба назначен вице-губернатор Евгений Елин.

Будет ли входить в обязанность новогодней структуры проведение рейдов по заведениям-нарушителям, не уточняется.

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