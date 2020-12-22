На петербургском КАД изменили отсчет километража по трассам

На КАД изменили указатели километража трассы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистам Санкт-Петербурга придется привыкать к новым "адресам" Кольцевой автодороги. Во вторник, 22 декабря 2020 года, стало известно, что на КАД был изменен отсчет километража по трассам. Теперь указатели приведены к одному показателю - ориентировка внутреннее кольцо.

- Дорожные знаки - километровые столбики - на трассах федерального значения теперь исчисляются только в прямом направлении. На КАД расстояние отмечается по внутреннему кольцу. Все указатели на дороге уже заменены, - сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Получается, что "нулевой километраж" на КАД находится в районе пересечения трассы в Приморским шоссе, а 115-й километр рядом с дорогой к ММПК "Бронка".

Также изменены и указатели на дорогах: М-10 "Россия" Москва - Санкт-Петербург и А-180 "Нарва" Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой. Исчисление километража у первой начинается в Москве, у второй - в Северной столице.