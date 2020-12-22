Московская фирма отреставрирует Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова за 13,6 млрд рублей

Консерваторию не могут отреставрировать уже восемь лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стало известно, кто будет проводить реконструкцию петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, разобраться с которой поручил лично президент России Владимир Путин. 22 декабря был определен победитель конкурса на право проведения работ, стоимостью более 13 миллиардов рублей.

- Победитель-1: акционерное общество «Политехстрой». Предложение участника (сумма, за выполнение работ по контракту - прим.ред.) - 13 миллиардов 644 миллиона 365 тысяч 484 рубля, 36 копеек, - говорится на сайте Госзакупок.

Отметим, что вторым участником торгов стала также московская компания. ООО «Наследие» предложило отреставрировать консерваторию на 10 миллионов рублей дороже и проиграло.

Напомним, что здание на Театральной площади, которое является памятником архитектуры, начали восстанавливать еще в 2012 году, но так и не привели в порядок. Предельный срок по нынешнему контракту - 2024 год. А в 2025-м консерватория распахнет двери для студентов.