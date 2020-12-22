Смольный начнет борьбу с абортами для повышения рождаемости в Санкт-Петербурге

Петербургские власти собираются бороться с абортами для повышения рождаемости Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга собираются бороться с абортами, чтобы повысить рождаемость в городе. Этот вопрос поднял на заседании правительства города в Смольном во вторник, 22 декабря 2020 года, депутат Виталий Милонов. По его словам, статистика по абортам "не может не печалить".

- Действительно это очень актуальная тема и мы на протяжении последних лет тщательным образом занимались ей вместе с комитетом по здравоохранению, с общественными организациями, чтобы максимально использовать этот ресурс для повышения рождаемости в городе, - ответил депутату глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Ржаненков пояснил, что в Петербурге уже ведутся мероприятия в женских консультациях. С женщинами общаются, находится индивидуальный подход, чтобы она смогла принять правильное решение.

Отмечается, что в Петербурге сократилась рождаемость до 106 тысяч детей, что на три тысячи младенцев меньше годом ранее.

Подробнее: https://neva.today/news/peterburgskie-vlasti-sobirayutsya-borotsya-s-abortami-dlya-povysheniya-rozhdaemosti-210149/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop