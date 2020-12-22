Во Всеволожском лесничестве перестали раздавать елки петербуржцам из-за ажиотажа

Во Всеволожском лесничестве прекратили раздачу елок из-за ажиотажа. Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Жители Санкт-Петербурга массово бросились рубить все доступные елочки в ближайшем к городе району Ленинградской области, что вынудило местные власти приостановить «аттракцион невиданной щедрости» с традиционной бесплатной раздачей новогодних деревьев.

- В связи с ажиотажным спросом на оказание услуги по оформлению договора на новогодние ели во Всеволожском лесничестве, с учетом требований санитарных норм, связанных с COVID-19, отпуск новогодних елей для жителей Санкт-Петербурга из данного лесничества остановлен с 22 декабря, - говорится в тексте распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Впрочем, отчаиваться петербуржцам не стоит. Они могут проехать на 20 км дальше и попасть в Токсовское лесничество, как это сделал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Делинский. В минувшие выходные он, вместе с женой и дочкой, отправился за елочкой и добыл ее. Правда, ему пришлось постоять в очереди и побродить по лесу в поисках той самой новогодней красавицы.

Полный список лесничеств, где совершенно бесплатно можно срубить елку, лежит здесь.