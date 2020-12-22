Вандалы спилили украшенную новогоднюю елку во Всеволожске

Вандалы спилили новогоднюю елку во дворе дома во Всеволожске Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ленинградской области уже активно готовятся к новогодним праздникам и украшают свои дома. Кто-то достает искусственные елки с антресолей, кто-то едет в лес самостоятельно срубать дерево, кто-то покупает ее на базаре, а некоторые, чтоб далеко не ходить, спиливают елочки рядом с домом. Во вторник, 22 декабря 2020 года, жительница одного из домов во Всеволожске пожаловалась на вандала, который "украл" елку. Причем дерево местные жители специально нарядили для создания праздничного настроения.

- У наших домов во Всеволожске сегодня нашлись умники и спилили новогоднюю украшенную елку! На которой была включена гирлянда. А что не с Дворцовой бы сразу? - возмутилась женщина.

На фото, опубликованных в сети, видно, что вандал не стал срубать елку под корешок, а лишь отпилил верхушку. Игрушки, по всей видимости, он прихватил с собой.

Напомним, накануне жители Приморского района Петербурга возмутились, что на Долгоозерной вырыли несколько елок и пересадили их на территорию местного храма.