Два человека пострадали в лобовом ДТП с такси в Санкт-Петербурге

Такси и "Форд" попали в лобовое ДТП в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Две разбитые машины, осколки разлетевшиеся на несколько метров, сигналы машин экстренных служб. Вот так выглядит перекресток Российского и Товарищеского проспектов в Санкт-Петербурге во вторник, 22 декабря 2020 года, после произошедшего ДТП. Дорогу не поделили такси и легковой "Форд". Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Такси не уступило дорогу "Форду" при повороте налево, - рассказал свидетель.

Судя по фотографиям, удар пришелся "лоб в лоб". Передние капоты обеих машин смято, осколки бамперов и фар разбросало по всей проезжей части.

Очевидцы рассказывают, что пострадал водитель такси - ударился головой. Его пассажирка, сидевшая спереди, тоже пострадала, но смогла сама выйти из машины. С водителем "Форда" все в порядке.

На данный момент на месте аварии работают экстренные службы и инспекторы ГИБДД. На перекрестке образовалась пробка.