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Музей Бродского откроется в Петербурге 25 декабря, но закроется через пять дней

Начало работы обновленной экспозиции откладывалось уже не один раз
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Музей "Полторы комнаты" откроется 25 декабря.

Музей "Полторы комнаты" откроется 25 декабря.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Музей поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты», расположенный в доме Мурузи на Литейном проспекте, наконец открывается. С 25 декабря здесь начинают принимать первых гостей. Правда, уже через пять дней двери музея вновь будут закрыты.

- Дорогие друзья! В музее идут последние приготовления к возобновлению экскурсий! Уже 25-го декабря первые посетители попадут в «Полторы комнаты». С 30 декабря по 10 января нам придется уйти на вынужденные каникулы в связи с постановлением правительства. Но вы еще можете попасть к нам до 30-го числа! Очень ждем вас в гости, - говорится в сообщении, в Инстаграме музея.

Напомним, что в доме на Литейном проспекте, 24 семья Бродских поселилась в 1955 году. В этой квартире, про которою он сам позднее говорил: «мы имели там полторы комнаты», откуда и пошло название музея, будущий лауреат Нобелевской премии написал свои первые стихи.

Открыть обновленную экспозицию планировали еще в мае 2020 года, однако планы пришлось сдвинуть из-за затянувшихся работ и коронавирусных ограничений.