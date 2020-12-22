Электричку из Таллинна в Санкт-Петербург хотят пустить эстонские железнодорожники

Электрички могут пустить из Петербурга в Таллинн. Фото: Артем КИЛЬКИН

С интересной инициативой выступили Эстонские железные дороги. Компания Eesti Raudtee предложила запустить электропоезда из Таллинна в Санкт-Петербург. Составы могут пойти через Нарву и Кингисепп. Правда, для этого придется построить контактную сеть на участке путей в 35 километров.

- Если бы его можно было электрифицировать, в будущем можно было бы перевозить пассажиров и товары на электричках из Таллинна и Санкт-Петербурга вместо дизельных поездов, - заявил глава Департамента электросетей Эстонской железной дороги Андрус Алас, чьи слова приводит местное издание ERR.ee.

Это не только снизит экологическую нагрузку, но и поможет развить приграничное сотрудничество двух стран.

Впрочем, пока эстонской стороне надо завершить электрификацию путей от Таллинна до Тарту и далее до Нарвы, на что уйдет пять лет. Параллельно Eesti Raudtee планирует договариваться с Октябрьской ж/д об электрификации участка от Кингисеппа до границы с Эстонией.

Пустить электрички Петербург-Таллинн могут не ранее, чем через семь лет.