Новую котельную запустили в Приморском районе Санкт-Петербурга

Новая котельная в Приморском районе обеспечит теплом 100 тысяч жителей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге День энергетика, 22 декабря 2020 года, отметили запуском новой котельной. Станция построена в Приморском районе и рассчитана на обеспечение теплом порядка 100 тысяч местных жителей. На торжественном мероприятии губернатор Александр Беглов поздравил энергетиков с праздником.

- Ленинградская энергосистема выстояла в страшные годы блокады. По дну Ладожского озера был проложен кабель от Волховской ГЭС. Электроэнергия поступала в город. Благодаря самоотверженному труду энергетиков были спасены тысячи жизней, - сказал губернатор.

Сейчас новая котельная работает еще не на полную мощность, обеспечивая несколько крупных жилых комплексов в районе. К 2025 году в микрорайоне будут жить 100 тысяч петербуржцев. К системе теплоснабжения подключат 16 детских садов, 8 школ, а также поликлиники, объекты культуры и искусства, спорткомплексы.

В Приморском районе уже введены в строй две крупные электрические подстанции. В ближайшие дни будет запущена еще одна подстанция в Петроградском районе. Обновлено оборудование десятков котельных и центральных тепловых пунктов.