Дрозденко: Ленобласть получит гонки серии «Формула-1»

Самое вероятное место для гонок "Формулы-1" в Ленобласти - трасса "Игора Драйв". Фото: vk.com/igoradrive_official

Власти Ленинградской области всерьез вознамерились провести самые престижные в автоспорте гонки. О том, что в регионе обязательно примут «Формулу-1», на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента избрания, заявил губернатор Александр Дрозденко.

- Мысль, что мы все-таки получим «Формулу-1» на ленинградской земле, остается и она будет материализована. Для этого нам предстоит сделать несколько серьезных дел, но я надеюсь, что все у нас получится, - отметил глава региона.

Он также упомянул и руководство комплекса «Игора Драйв», который является самой вероятной площадкой для проведения «королевских» гонок. Напомним, что в ноябре 2020 года трасса, расположенная в Приозерском районе, получила омологацию уровня FIA - Grade 1, что дает право проводить все виды кольцевых соревнований.

А еще ранее в автоспортивной среде пошли слухи о возможном переезде «Гран-При России» из Сочи в Петербург, что более удобно для иностранных участников в плане логистики.

Впрочем пока никаких изменений не произошло.