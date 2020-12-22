Небоскреб, размером с «Лахта Центр», могут построить напротив Московского парка Победы

В Петербурге может появиться еще одна высотка, сравнимая с "Лахта Центром". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Огромный, сравнимый с башней «Лахта Центра» небоскреб может появиться в Московском районе Санкт-Петербурга. Правда, пока что в теории. Изменение высотного регламента до 460 метров планирует рассмотреть городской Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

- 22 декабря КГА обнародовал предложение об изменении предельных параметров разрешенного строительства. Речь идет о строительстве на месте гостиницы «Россия» на площади Чернышевского 460-метрового небоскреба, - пишет газета «Петербургский дневник».

Отметим, что сейчас данный участок земли принадлежит группе компаний, владеющий несколькими петербургскими гостиницами и загородными отелями.

Действительно ли в городе собираются строить еще одну архитектурную доминанту, пока точно неизвестно. Результат слушаний должен быть объявлен 31 декабря.

Напомним, что высотка «Лахта Центра» имеет высоту в 462 метра. Это самое высокое здание Европы.