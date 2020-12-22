Уровень бедности в Санкт-Петербурге снизился, несмотря на коронакризис

В Петербурге планируют сокращать число бедных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Население Санкт-Петербурга богатеет, несмотря на пандемию коронавируса и связанный с этим кризис. По крайней мере так считают в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию, глава которого выступил на заседании правительства 22 декабря.

- Показатель уровня бедности в Санкт-Петербурге в 2019 году составил 6,6%. Рассчитываем, что по итогам 2020 года это будет 6,1%. Несмотря на негативные тенденции 2020 года, можно рассчитывать на исполнение данного показателя. Принятые государством меры соцподдержки способствовали росту доходов наиболее уязвимых групп населения, - заявил Валерий Москаленко.

По словам чиновника, реальный рост уровня зарплат в Санкт-Петербурге за вычетом инфляции составил 0,5%. Тем не менее, в Смольном оптимизма не теряют и намерены уменьшить уровень бедного населения в Северной столицы до 4,4% к 2024 году.

- Для этого нужно увеличить доходы примерно 120 тысяч человек, отметил Валерий Москаленко.