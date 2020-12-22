МЧС предупреждает о сильном мокром снеге и гололеде в Ленинградской области

Сильные снегопады обещают в Ленобласти 23 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильный снегопад может накрыть Ленинградскую область в среду, 23 декабря. Об ударе непогоды жителей и в особенности автомобилистов региона предупреждает местное управление МЧС России.

- 23 декабря ночью местами небольшой снег. Утром и днем снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в течение суток -4...+1 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Учитывая тяжелые метеоусловия и гололед на трассах, водителей предупреждают об опасности и вероятности возникновения серьезных ДТП.

При такой погоде необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, заложив с запасом место на тормозной путь и не забывать про фары с ремнем безопасности.

Отметим, что по прогнозу петербургского гидрометцентра, снегопады продержатся в городе и области до 29 декабря.