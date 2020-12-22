Более 300 петербургских педагогов уже привились от коронавируса

Более 300 учителей привиты от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 300 петербургских учителей получили первый укол вакцины от коронавируса. Через 21 день им предстоит повторная процедура. А тем временем в городе растет как число привитых, так и количество пунктов вакцинации.

- Всего с 18 декабря привито 336 работников системы образования. Сегодня вакцину должны получить еще 279 педагогов, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

После повторной прививки, которую первые сделавшие ее получат в начале января, педагоги будут защищены от коронавируса минимум на полгода. Именно такой срок действует вакцина.

Напомним, что первыми, кроме врачей, полицейских водителей, прививают и педагогов, как лиц, контактирующих с большим числом людей. Это учителя 5-11 классов, педагоги профессиональных образовательных учреждений и руководители образовательных организаций города. Во второй волне привиться смогут учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

Всего на утро 22 декабря в медицинских учреждениях 14 районов работают 26 пунктов вакцинации. До конца года их будет больше 70. Каждый в сутки может принимать 40-50 человек.

Все прививки строго добровольные и бесплатные.