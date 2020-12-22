Большую горку откроют 23 декабря в центре Санкт-Петербурга

23 декабря 2020 года в центре Санкт-Петербурга откроют большую горку. Фото: instagram.com/nikolskiye

В среду, 23 декабря, в центре Санкт-Петербурга заработает большая зимняя горка. Она располагается в «Никольских рядах» на Садовой улице. Насчет отсутствия снега можно не беспокоиться – горка со специальным покрытием, на котором можно кататься на ватрушках при любой погоде.

Один спуск на горке стоит 75 рублей. Фото: instagram.com/nikolskiye

- Режим работы: со вторника по пятницу с 16:00 до 22:00, с субботы по воскресенье – с 12:00 до 22:00. Посетителям можно прокатиться с Никольской горки, сделать живописное фото на Смотровой башне или попробовать традиционные европейские угощения и выбрать классные подарки на рождественском маркете, - пишут в Instagram-аккаунте «Никольских рядов».

Добавим, что вход на территорию общественного пространства платный, от 200 до 600 рублей в зависимости от дня и времени посещения. Предусмотрены льготы. Прокатиться с горки можно только за деньги – придется заплатить 75 рублей за один спуск.