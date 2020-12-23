Детские сады продолжат работу 26 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Детские сады будут работать в субботу, 26 декабря, в Санкт-Петербурге из-за решения властей сделать последний день в году выходным. Напомним, губернатор Александр Беглов посоветовал еще один свободный день потратить с пользой, проведя его в кругу семьи. В комитете по образованию тут же рекомендовали районным администрациям обдумать то, как в рабочую субботу будут функционировать те или иные учреждения.

- Так как родители 26 декабря выйдут на работу, в этот день необходимо обеспечить и деятельность образовательных учреждений, прежде всего, всех детских садов. В ближайшее время руководители дошкольных учреждений проинформируют всех родителей. Напомним, что в образовательных организациях введены ограничения по СанПиН: объединение детей из разных учебных коллективов и групп запрещено, - сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, что список всех ограничений по коронавирусу на новогодние праздники есть в отдельном материале «Комсомолки».