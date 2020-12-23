Очевидцы: Легковушка сбила людей на остановке у Гостиного двора

Очевидцы сообщили об аварии на тротуаре возле Гостиного двора. Фото: vk.com/spb_today

Пользователи соцсетей сообщили о жесткой аварии на Невском проспекте поздним вечером 22 декабря. По словам некоторых очевидцев, легковушка не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где врезалась в двух человек на остановке. Фотографии с места аварии опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Была там, чудом не попала под эту машину. На скорости водитель вылетел на тротуар, сбил людей, стоявших на остановке. Молодой человек пострадал и девушка, насколько сильно – не могу сказать, - пишет одна из свидетелей, девушка Екатерина.

С очевидцем соглашаются и другие комментаторы, заявляющие, что стояли в момент ДТП на остановке и видели все своими глазами. Разве что некоторые подчеркивают, что машина сбила только молодого человека, а девушка просто зацепила. От пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти о происшествии пока не сообщалось.