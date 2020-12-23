На Санкт-Петербург надвигается атлантический циклон, который синоптики именуют \\"Грета\\". Он принесет в Северную столицу снежную, но теплую погоду. Так, в среду, 23 декабря 2020 года, в городе ожидаются осадки, гололедица на дорогах. Однако температура воздуха, при этом, будет колебаться в районе нуля.- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться атмосферным фронтом, связанным с атлантическим циклоном \\"Грета\\". Он станет причиной облачной погоды, временами будет вызывать снег, мокрый снег, местами образуется гололедица, - рассказал ведущий специалист \\"Центра Фобос\\" Михаил Леус.Температура воздуха по Петербургу установится от минус 1 до плюс 1 градуса, по Ленинградской области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.Чуть плюс и мокрый снег будут держаться в Петербурге до конца рабочей недели. Ночи тоже ожидаются теплыми, не холоднее минус 1-2 градусов.