Утром в среду, 23 декабря 2020 года, жители Санкт-Петербурга отправились, кто на работу, кто на учебу. Многие поехали на личном автомобиле или такси. Тем временем, к 8 часам утра в городе уже установились пятибалльные пробки. Ситуация, в целом, обычная для Петербурга в это время. Однако несколько пробок серьезно могут нарушить планы некоторых автомобилистов.- Зафиксирована необычно сложная пробка — Софийская улица, от реки Кузьминка до Автозаводской улицы. В пробке длиной 4,9 километров можно потерять 42 минуты, - рассказали в сервисе \\"Яндекс\\".Еще об одной жесткой пробке рассказали пользователи соцсетей. Автомобилисты стоят от станции метро \\"Купчино\\" до железнодорожной \\"Проспект Славы\\" в сторону КАДа. По предварительным данным, пробка образовалась из-за лобового ДТП. На данный момент на Витебском проспекте перекрыта одна полоса движения. Экстренные службы на месте.Также традиционно утром в Петербурге стоят Дворцовая, Пироговская, Свердловская набережные и Кантемировская улица в сторону центра.