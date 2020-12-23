Жительница Санкт-Петербурга попала под колеса машины, переходя дорогу на зеленый сигнал светофора. Вечером во вторник, 22 декабря 2020 года, водители, ехавшие по Лесному проспекту, стали свидетелями аварии. Все автомобилисты встали на красный свет светофора, но один \\"Вольво\\" продолжил движение.- Женщина на \\"Вольво\\" совершила наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло на перекрестке Лесного проспекта с Литовской улицей, - рассказал в социальной сети очевидец.Как пояснил свидетель, авария произошла в тот момент, когда для потока машин на светофоре был красный свет. Поэтому женщина-пешеход спокойно вышла на дорогу.На опубликованных в сети кадрах видно, что \\"Вольво\\" остановился после наезда, из него выбежала женщина-водитель, чтобы помочь пострадавшей. Пешеход сама смогла подняться на ноги. По всей видимо, удар оказался не сильным.